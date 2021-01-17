البحرية الملكية تجهض عملية لتهريب مخدر الشيرا بعرض ساحل رأس سبارطيل

علم لدى مصدر عسكري أن وحدتين لخفر السواحل تابعتين للبحرية الملكية، كانتا تقومان بدوريات بالبحر الأبيض المتوسط، قامتا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعرض ساحل رأس سبارطيل، بإجهاض عملية لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا موزعة على 55 حزمة.

وأوضح المصدر أنه تم إجهاض هذه العملية بعد ملاحقة زورق سريع أثناء محاولته الحصول على شحنة المخدرات التي كانت على متن قارب تقليدي الصنع.

وقامت عناصر خفر السواحل بنقل الأشخاص الموقوفين، البالغ عددهم ثلاثة، وكذا القارب وشحنة المخدرات إلى ميناء طنجة المدينة، وتسليمهم للسلطات المختصة قصد القيام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

(و م ع)