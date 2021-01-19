توثيق زواج خليجي بعدلين مزورين

طالبة أنجبت منه مولودة وعون سلطة وراء إحضار منتحلي صفة العدلين مقابل الملايين

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أول أمس (الخميس)، عون سلطة “مقدم” بالجماعة الحضرية لبوقنادل، بتهمة النصب، بعدما تبين أنه وراء إحضار عدلين مزورين، وإنجاز عقد زواج يتضمن معطيات غير صحيحة بين خليجي وطالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، مقابل حصوله على الملايين، رفقة منتحلي صفتي العدلين.

وفي تفاصيل الفضيحة المدوية، تقدمت الطالبة بشكاية ضد العون، متهمة إياه بالنصب عليها، بعدما عرفها على شخص سعودي من أصل يمني، يقيم بالسعودية، وتوسط لزواجها منه، محضرا شخصين على أساس أنهما عدلان محلفان تابعان للمحكمة الابتدائية لسلا، قصد توثيق عقد الزواج، فتزوجت منه بحضور عائلتها، واكترى لها منزلا بالقنيطرة، لتكتشف سقوطها في فخ النصب والخداع، بعدما غادر الخليجي المغرب، متواريا عن الأنظار، وبات لا يرد على اتصالاتها، رغم إنجابها مولودة منه.

وأثناء توجهها إلى قسم قضاء الأسرة بسلا، لم تعثر على ملفها لدى قاضي التوثيق، فتبين لها أن العدلين مزوران، وأن “المقدم” كان “عراب” الجريمة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح مصدر “الصباح” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أمر بوضع “المقدم” رهن تدابير الحراسة النظرية، منذ الاثنين الماضي، قصد التوصل إلى هوية العدلين المزورين، لكنه رفض الكشف عنهما، كما أمر وكيل الملك، الأربعاء الماضي، بتمديد الحراسة له ثلاثة أيام، من أجل تعميق البحث معه، أملا في الاهتداء إلى هوية منتحلي الصفة التي ينظمها القانون، لكنه أنكر معرفته بهما، وبعدها أحيل، في حالة اعتقال، على وكيل الملك من أجل استنطاقه في جريمة النصب، كما أمر ممثل النيابة العامة بتحرير مذكرة بحث في حق الخليجي، وتعميمها على أمن المطارات وشرطة الموانئ بعد الحصول على هويته، انطلاقا من الوثائق التي أدلى بها لإنجاز العقد الوهمي.

وحسب المصدر نفسه، وعد “العدلان” الطالبة باستكمال إجراءات توثيق عقد الزواج بمحكمة قضاء الأسرة بسلا، وتسلما مبالغ مالية مهمة من الخليجي، ثم اختفيا عن الأنظار، قبل أن تتفجر الفضيحة ليتبين أن العقد مزور، وأن “العدلين” غير مسجلين في لائحة الممارسين لمهنة العدول.

وعلمت “الصباح” أن الطالبة تعرضت لضغوط، أول أمس (الخميس)، أثناء مرحلة الاستنطاق، من قبل النيابة العامة، قصد التنازل للعون لتفادي طرده من وظيفته.

عبد الحليم لعريبي