مرشاد يخضع لعملية جراحية

خضع هشام مرشاد، لاعب سريع وادي زم، لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة، كللت بالنجاح بإحدى مصحات البيضاء.

وأكد مرشاد في تصريح ل»الصباح»، أنه خضع للعملية تحت إشراف محمد العرصي.

وتابع مرشاد، «أتمتع بمعنويات مرتفعة، وعازم على تخطي المرحلة، وسأطبق كل تعليمات الطبيب، للتجاوب مع فترات العلاج، قبل العودة إلى الترويض».

وأبرز مهاجم السريع أنه تخطى مرحلة الألم، وحالته الصحية في تحسن مستمر، ولا يفكر حاليا سوى في مرحلة العلاج التي تتطلب تعاملا خاصا.

واسترجع سريع وادي زم عدة عناصر بعد تماثلها للشفاء من الإصابة، إذ عادت تدريجيا إلى المجموعة التي استأنفت تداريبها موزعة بين قاعة تقوية العضلات بوادي زم، وملعبي عادل بخريبكة، والبلدي بأبي الجعد.

وعاد إبراهيم البحري ومحمد الروحي وعصام بن بوعبد الله وعبد الرحيم خدو والمهدي مفضل إلى التداريب، في انتظار التحاق بلال الميكري الذي يخضع لتقوية العضلات والترويض، إذ يعول على فترة التوقف لاسترجاع الجاهزية.

ويدشن السريع مبارياته الودية غدا (السبت)، بالجديدة، أمام شباب المحمدية، ويواجه شباب السوالم في 20 يناير، وأولمبيك آسفي في 23 يناير، في انتظار تحديد ثالث منافس في 27 يناير.

عبد العزيز خمال (وادي زم)