التحقيق في وفاة نادل بصفرو

فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بصفرو، تحقيقا في ظروف وأسباب وحيثيات وفاة نادل مقهى خمسيني عثر على جثته مساء الأحد الماضي، بمنزله بإقامة البساتين بحي سيدي بومدين، ثاني جثة يعثر عليها بالمدينة في أقل من أسبوع، بعد عثور مواطن على تلك لثلاثيني بموقع معزول بحي كاف المومن.

واستمعت في محضر رسمي إلى بعض أقارب الهالك الذي كان قيد حياته يقطن بمفرده في منزل شقيقه. ونقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة لتشريحها بناء على أوامر قضائية، لمعرفة ما إذا كانت الوفاة طبيعية ناتجة عن معاناته مرضا مزمنا، أو نتيجة فعل جرمي.

ولم يظهر للنادل المطلق المتحدر من منطقة بني يازغة، أثر طيلة أسبوع ظل أقاربه يتصلون به عبر هاتفه دون مجيب، ما زاد من شكوكهم قبل أن يخبروا المصالح الأمنية التي انتقلت إلى المنزل وفتحت بابه لتعثر على جثته فوق سرير نومه، قبل معاينتها وتصويرها وإنجاز محضر بذلك بناء على أوامر النيابة العامة.

حميد الأبيض (فاس)