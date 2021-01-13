دريسي: “دار السلعة” استفاد من أزمة كورونا

سيناريست المسلسل قالت إنه خلال الحجر غيرت بعض التفاصيل

قالت السيناريست، مريم دريسي، إن سيناريو مسلسل “دار السلعة”، والذي مازالت مشاهده تصور في فاس، مستوحى من قصة عائلية، مشيرة إلى أن جدها كان يمتلك دارا للسلعة تعرض فيها بعض منتوجات الصناعة التقليدية.

وأوضحت دريسي في حديثها مع “الصباح”، أنها اعتمدت على أماكن شهيرة في فاس، لتسرد أحداثا من الخيال، وهي الأماكن التي تعني لها الشيء الكثير، مشيرة إلى أن العمل الجديد الذي يشرف على إخراجه محمد أمين مونة، يحمل الكثير من المفاجآت، تأمل أن تنال إعجاب مشاهدي القناة الثانية “دوزيم”، المنتجة للعمل.

وتابعت السيناريست حديثها بالقول، إن أحداث المسلسل تدور حول خمسة إخوة، سيكتشفون، بعد وفاة والدهم، الكثير من الأسرار ستقلب حياتهم رأسا على عقب، مشيرة إلى أنهم سيدخلون في دوامة من المشاكل، ليس من أجل الإرث، وإنما ليظلوا متحدين مع بعضهم البعض، رغم كل الصعوبات “سيقف الإخوة أمام كل المشاكل، ليظلوا متجمعين، إذ لن يقوى المال على تفرقتهم والتأثير على حبهم لبعضهم البعض”، حسب تعبيرها.

وكشفت دريسي أن “دار السلعة”، من الأعمال الدرامية الاجتماعية، والتي تعالج مشاكل من المجتمع ومن الواقع، مضيفة أنه يتطرق إلى حروب زوجة الأب، والخيانة الزوجية وأشياء أخرى، كما أنه يركز على بعض تفاصيل علاقات الحب والغرام.

وحول تفاصيل كتابة السيناريو، قالت دريسي، إنها استغلت فترة الحجر الصحي للتفرغ، من أجل التدقيق في السيناريو وتغيير بعض التفاصيل فيه، مؤكدة أنه خلال مارس الماضي، قبلت القناة مشروع المسلسل، إلا أن فرض الحجر الصحي في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد حال دون تصويره خلال تلك الفترة، “أضفت بعض التغييرات على السيناريو، ما جعلني أرى أن المسلسل كان من المستفيدين من الحجر الصحي”، مشيرة إلى أن فريق العمل يصور النسخة الخامسة من السيناريو.

وعبرت المتحدثة ذاتها عن سعادتها بعدما اقتنع منتجو المسلسل بأهمية تصوير العمل في فاس، باعتبار أنها تعتبر، أيضا، من الشخصيات الرئيسية للمسلسل، قبل أن تضيف أن مشاهدي “دار السلعة”، سيكتشفون فاس القديمة وأيضا الحديثة.

يشار إلى أنه من بين المشاركين المسلسل زينب عبيد، التي سبق أن شاركت في أعمال حققت نجاحا كبيرا, وسكينة درابيل ولطيفة أحرار، وعبد السلام بوحسيني ومحمد الشوبي، وفاطمة الزهراء جوهري، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

إيمان رضيف