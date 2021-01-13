حلمـي يستعيـد محفـوظ

يستعد الممثل المصري، أحمد حلمي، لتجسيد شخصية أديب نوبل الراحل، نجيب محفوظ في عمل فني.

وكشف حلمي، أنه يبحث منذ فترة عن هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف إن كان سيجسد نجيب محفوظ في فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني.

و قال الفنان المصري إن هذه الخطوة ستنقله إلى مسار جديد في مساره الفني، كما أنها ستشجع الكثير من النجوم على تجسيد رموز فنية ذات قيمة كبيرة.

وكان آخر عمل فني لأحمد حلمي هو فيلم “خيال مآتة”، الذي عرض في 2019، ، وشاركته بطولته منة شلبي، إلى جانب خالد الصاوي وعبد الرحمن أبو زهرة وإنعام سالوسة.

وكشف أحمد حلمي في برنامج تلفزيوني عن خوضه الدراما التلفزيونية في رمضان 2021 بمسلسل جديد ينتمي إلى “الكوميديا السوداء”.

وتوفي نجيب محفوظ في غشت 2006 عن عمر 94 عاما، تاركا خلفه إرثا كبيرا من أعمال أدبية خالدة، نقل بعضها إلى شاشة السينما.

ولم تكن جائزة نوبل هي الجائزة الوحيدة التي حصل عليها, إذ حاز على الوسام الرئاسي من الجامعة الأمريكية في 1989.

كما نال نجيب محفوظ شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة نفسها، وفي 1992، جرى تكريمه عضوا فخريا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب، وفي 2002 انتخب عضوا فيها.

ع . م