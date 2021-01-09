بوشارب: برنامج مدن بدون صفيح يستهدف إعادة إسكان 22 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس (الجمعة) بتمارة، أن برنامج مدن بدون صفيح يستهدف إعادة إسكان حوالي 22 ألف أسرة على مستوى عمالة الصخيرات تمارة.

وأبرزت بوشارب، في كلمة خلال لقاء تواصلي عقدته مع منعشين عقاريين، خصص لتفعيل برنامج مدن بدون صفيح على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، أن اجتماعهم يتعلق بمواصلة تنفيذ هذا البرنامج على مستوى العمالة من خلال مقاربة نموذجية تهم إعادة إسكان ما يقارب 22 ألف أسرة، أي ما يقارب 100 ألف نسمة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، لافتة إلى أن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين كل الفئات الاجتماعية من السكن اللائق مع تحسين إطار عيش للسكان.

ولتفعيل هذا البرنامج، أكدت الوزيرة أنه تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل اقتناء وحدات سكنية اجتماعية من منعشين عقاريين، لتمكين سكان دور الصفيح المستهدفة من خلال هذا البرنامج، من الاستفادة من سكن لائق، مسجلة أن هذا البرنامج سيمكن أيضا من القضاء على دور الصفيح المتواجدة على مستوى عمالة الصخيرات – تمارة في غضون ثلاث سنوات وإعلان تراب العمالة بدون صفيح.

وفي ما يتعلق ببرامج السكن المنخفض التكلفة على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، فأوضحت بوشارب قائلة ” على المستوى الوطني تم إنجاز 28 ألف وحدة منذ بداية هذا البرنامج، 56 بالمائة منها توجد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما تم إنجاز حوالي 500 ألف وحدة من السكن الاجتماعي على المستوى الوطني، منها 37 ألف وحدة سكنية توجد على مستوى عمالة – الصخيرات”.

(و م ع)