انطلاق كاستينغ “لالة العروسة”

انطلقت مرحلة “الكاستينغ” لاختيار الأزواج الذين سيشاركون في النسخة الجديدة من برنامج “لالة العروسة”، والذي يبث على شاشة قناة “الأولى”.

وشرعت القناة في الترويج لمرحلة الكاستينغ، إذ دعت الشركة المكلفة بتنفيذ انتاج البرنامج، الراغبين في المشاركة إلى إرسال رسالة نصية إلى رقم وضع من أجل هذا الغرض، في انتظار الكشف عن مواعد استقبالهم.

وفي سياق متصل، مازالت الشركة في مفاوضات مع مجموعة من الأسماء لتقديم الموسم الجديد من البرنامج، بعدما أعلنت صفاء حبيركو، انسحابها من البرنامج بسبب التزامات أخرى مهنية.

وسيكون مسؤولو البرنامج، ملزمين، بعد أخذ ترخيص من السلطات، باحياء زفاف المتوجين في النسخة السابقة من البرنامج، بعدما حالت الأوضاع التي يمر منها المغرب، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، دون إقامته في الوقت المحدد.

يشار إلى أن “لالة العروسة” من البرامج الأكثر مشاهدة التي تبث على شاشة “الأولى”، إذ من أجل ذلك تراهن عليه القناة في كل مرة، وتجدد ثقتها فيه.

إ.ر