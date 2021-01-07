مداهمة مصنع لإنتاج “الماحيا”

نجحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد، أخيرا، في مداهمة وتفكيك مصنع تقليدي لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة، بغابة الشياظمة الموجودة بين اثنين هشتوكة والبئر الجديد بإقليم الجديدة.

وحسب مصادر “الصباح” فإن تدخل عناصر الدرك الملكي أفضى إلى إيقاف مروج للخمور بدون رخصة يعد من ذوي السوابق في الميدان وسبق وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، فيما تمكن شريكه من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أنشطة المشتبه فيهما، تم بعد توصل عناصر الضابطة القضائية بإخبارية تفيد وجود مروجين وسط الغابة يتحوزان كميات مهمة من مسكر ماء الحياة “الماحيا” وكذا وجود مصنع سري بالهواء الطلق. وتم حجز خلال هذا التدخل معدات تقليدية تستعمل في إعداد مسكر ماء الحياة، وكميات مهمة من “الماحيا” ببراميل كانت معدة للترويج تزامنا مع رأس السنة الميلادية، وكميات أخرى كانت موزعة داخل أحواض بلاستيكية كانت في طور التخمير، إضافة إلى كميات من التين المجفف غير صالحة للاستهلاك.

وبعد إشعار وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أمر عناصر الدرك الملكي بوضع المروج الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، مع إصدار مذكرة بحث في حق شريكه بعد تحديد هويته.

وفي عملية أخرى، أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أخيرا، على وكيل الملك في حالة اعتقال مروج خمور بدون رخصة، يلقب بـ “العفريت” وهو صاحب سوابق في تقطير مسكر ماء الحياة (ماحيا) الذي دوخ عناصر الدرك بهشتوكة وكذا عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور، بعد صدور العديد من مذكرات بحث وطنية في حقه إثر العديد من المساطر المرجعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، تمكنت خلال هذا التدخل من حجز كمية كبيرة من التين وماء الحياة معدة للترويج للمدمنين، كما تم حجز معدات تصنيعها.

وبعد إشعار النيابة العامة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تم خلالها الاستماع إليه في محاضر من قبل عناصر الدرك والشرطة.

وخلال التحقيق معه اعترف بالمنسوب إليه، قبل أن تتم إحالته على وكيل الملك الذي قرر بعد استنطاقه متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة لمحاكمته.

أحمد سكاب (الجديدة)