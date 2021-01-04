إعادة فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر

أعلن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، اليوم الاثنين، عن اتفاق سعودي قطري يقضي بفتح الأجواء والحدود بين البلدين اعتبارا من مساء اليوم.

وأضاف الوزير الكويتي وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام سعودية أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من ولي العهد السعودي وأمير قطر، موضحا انه تم في أعقاب الاتصالين الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وتابع أن الاتفاق يأتي عشية قمة قادة دول الخليج العربي “إيذانا ببدء صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها”.

وفي سياق متصل أكد ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان أن “سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية”.

وشدد ولي العهد السعودي وفق قصاصة بثتها وكالة الأنباء الرسمية على أن قمة مجلس التعاون التي تنعقد يوم غد “ستكون قمة جامعة للكلمة”.