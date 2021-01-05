اعتقال مالك قاعة رياضية

أحالت الشرطة القضائية لولاية أمن القنيطرة، أول أمس (الخميس)، مالك قاعة رياضية بحي ولاد وجيه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بتهم خرق حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها. وداهمت المصالح الأمنية القاعة الرياضية، إثر ورود معلومات حول ممارسة مالكها نشاطه، رغم قرار الإغلاق، الذي اتخذه عامل إقليم القنيطرة منذ شهرين.

وجرى استنطاق مالك القاعة الرياضية، قبل تمتيعه بالسراح المؤقت، وحظي بمؤازرة من قبل العديد من العاملين في هذا القطاع، الذين حضروا إلى المحكمة الابتدائية.

وكشفت مصادر “الصباح” أن الموقوف اضطر إلى فتح قاعته الرياضية، بعدما تأزمت وضعيته المالية، بسبب تراكم الديون، على غرار باقي زملائه المشتغلين في القطاع، الذين يعانون ظروفا قاسية.

وباتت 230 قاعة رياضية في القنيطرة مهددة بالإفلاس، بسبب إغلاقها، وهدد أربابها بتنظيم وقفات احتجاجية بداية من الأسبوع المقبل، لدفع السلطات المحلية إلى التراجع عن القرار.

عيسى الكامحي