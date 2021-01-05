السراح لرئيس ودادية يغضب المنخرطين

لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل تحل بالمحكمة بسبب احتجاجات الضحايا

قضت محكمة الاستئناف بالبيضاء الأربعاء الماضي، بتمتيع رئيس الودادية السكنية” المحيط الأزرق” بجماعة المنصورية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وبإغلاق الحدود في وجهه وبسحب جواز سفره، مع تأجيل البت في ملف القضية إلى جلسة 27 يناير الجاري.

وشكل حكم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مفاجأة وصدمة كبيرة لمنخرطي الودادية الذين يعيش أغلبهم بديار المهجر، ما أجج غضبهم أمام المحكمة وهددوا بإحراق ذواتهم واقتحام المشروع السكني” أطلنتيك بيتش” بالمنصورية إن لم يتم إنصافهم، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة.

وجاء قرار محكمة الاستئناف متناقضا مع ما قضت به المحكمة الابتدائية بابن سليمان، في 20 يونيو 2019، في حق رئيس ودادية “أطلنتيك بيش” والذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الحجيبة، بـ10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم، بناء على الفصل 540 من القانون الجنائي، بعد تورطه في أكبر عملية نصب عقارية، راح ضحيتها أزيد من 1200 منخرط، ضخوا في مالية الودادية 70 مليارا.

وعلمت “الصباح” أن الاحتجاجات التي نظمها العشرات أمام محكمة الاستئناف لحظة النطق بحكم السراح المؤقت لرئيس الودادية، وصل صداها إلى وزارة العدل، إذ أن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل حلت صبيحة أول أمس (الخميس) بمحكمة الاستئناف للبحث في ملف القضية والحكم الصادر.

وكانت النيابة العامة قد أثبتت، في مرافعتها أن المتهم اختلس 20 مليارا و600 مليون سنتيم من مالية الودادية، انطلاقا من عملية اقتناء العقار بما يناهز 12 مليارا عبر قرض بنكي. وحسب التقرير المالي الذي أدلى به رئيس الودادية فان الودادية، كانت تتوفر على سيولة مالية تقدر ب15 مليارا وأنها لم تكن بحاجة للقرض البنكي، فاستغل بندا دسه بالقانون الأساسي للودادية منحه الحق في إبرام عقود الاقتراض دون الرجوع للجمع العام.

كما كشفت النيابة العامة عن تأسيس رئيس الودادية خمس شركات في ملكية سائقه، استفادت من صفقات مالية دون إنجاز أي أشغال بالمشروع، بل كان الرئيس يبحت عن شركات من الباطن للقيام بالأشغال الكبرى للمشروع، واستشهد ممثل النيابة العامة بشركة أنجزت صفقة بـ24 مليارا مع شركة من الباطن بمبلغ 13 مليار سنتيم، أي أن الفرق هو 11 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم يستطع المتهم أن ينفيه أمام المحكمة.

واعترف المتهم أمام المحكمة أن الشركات الخمس المسجلة باسم سائقه تعود إليه. كما أقر باختلاس مبالغ مالية، وأكد أنها استغلت في عملية التسويق لمنتوج الودادية بقيمة مليار و800 مليون، أدى منها فقط مليارا و400 مليون.

كمال الشمسي (ابن سليمان)