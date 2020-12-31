آيت الطالب يدعو المغاربة لاحترام الاجراءات الاحترازية أثناء حملة التلقيح

دعا وزير الصحة خالد آيت الطالب ، اليوم الخميس بالرباط ، المغاربة إلى الاحترام التام للإجراءات الاحترازية أثناء حملة التلقيح ضد فيروس (كوفيد-19) “المرتقبة في الأيام المقبلة”.

وقال آيت الطالب “نحن مقبلون على التلقيح الذي نريده أن يمر في ظروف ملائمة. ويجب الابقاء على الإجراءات الاحترازية والوقائية وتثمين النتائج المحصل عليها”، مذكرا بأن تحقيق التمنيع الجماعي رهين بالوصول إلى تلقيح نسبة 60 في المائة من الساكنة على الأقل.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إن التلقيح يتمثل في جرعتين “وبين كل جرعة وأخرى مدة زمنية وبين الجرعة الثانية وتحقيق المناعة مدة زمنية أيضا. لذلك لابد من الإبقاء على الإجراءات الاحترازية”، محذرا من أن أي إصابة تزداد أثناء التلقيح “من شأنها أن تعقد العملية”.

وتابع “يجب أن ينخرط المغاربة في عملية التلقيح وفي الإبقاء على الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل روح وطنية ومسؤولية”.

وشدد آيت الطالب على أن اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين اختارتهما المملكة للتصدي لفيروس كوفيد-19)، “تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين”، مشيرا إلى أن “المغرب قام بدوره في العملية ، من خلال لجنة الخبراء ، حيث انكب على دراسة المعطيات العلمية حتى تحظى بالمصادقة تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة”.