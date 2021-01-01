سنتان لسارق بأزمور

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة لص في عقده الثالث، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح.

وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة، بناء على شكاية تقدم بها ضحية يبلغ 20سنة يقطن بأزمور ، أكد أنه تعرض للضرب والجرح وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 700 درهم، من قبل الموقوف رفقة شقيقه، وقدم للمحققين شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما.

وتزامن تقديم الضحية لشكايته مع إيقاف المتهم، من قبل عناصر الدرك الملكي وهو في حالة سكر طافح، فيما ظل شقيقه في حالة فرار.

وخلال الاستماع للموقوف نفى تعريضه الضحية للاعتداء والسرقة رفقة شقيقه، قبل أن يتراجع عن إنكاره لما ووجه بالضحية، مقرا بالتهم الموجهة إليه.

أحمد سكاب (الجديدة)