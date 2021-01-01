قتيل في حادثة سير بالمحمدية

مثل أول أمس (الاثنين) أمام النيابة العامة، سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير بالمحمدية، تسبب في حادثة سير خطيرة، أسفرت عن وفاة شخص.

وأوضحت مصادر «الصباح»، أن سائق “الطاكسي” صدم أربعة ضحايا كانوا على متن دراجة نارية من نوع (سي 90)، متسببا في وفاة أحدهم، في حين نقل الآخرون في حالة خطيرة بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله. ووضع السائق رهن الاعتقال تحت الحراسة، ووجهت له تهمة القتل غير العمد دون نية إحداثه. وقالت المصادر إن عناصر الدرك بمركز الشلالات، حلت بموقع الحادثة، وتمت إحالة المصابين على المستعجلات تحت الحراسة الأمنية، فيما أخضع سائق الطاكسي للبحث والتحقيق معه حول ملابسات الحادثة، ووضعه بتعليمات من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وجرت الواقعة، حسب مصادر” الصباح” ليلة السبت الماضي، حينما وصل سائق سيارة أجرة كبيرة قرب إقامة الضخامة بجماعة الشلالات عمالة المحمدية، قبل أن يصطدم بالدراجة النارية لانعدام الإنارة بالطريق.

ك . ش (المحمدية)