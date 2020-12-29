نشرة خاصة: طقس بارد ابتداء من يوم الخميس المقبل

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا باردا يومي الخميس والجمعة.

وتوقعت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن يكون الطقس باردا، حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و6-؛ فيما ستتراوح العليا ما بين 5 و11 درجة، بكل من أقاليم وعمالات الحوز والحسيمة وأزيلال وبني ملال وبولمان وشفشاون وشيشاوة وفكيك وجرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وتاوريرت والمرتفعات التابعة للرشيدية وورزازات وصفرو وتارودانت وتازة وتنغير. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة نسبيا متدنية، تتراوح مابين درجة واحدة و 03- منتظرة يوم غد الأربعاء، وستهم أقاليم وعمالات إفران وبولمان وميدلت وبني ملال وأزيلال و تنغير والحوز وشيشاوة.

كما توقعت المديرية أن تنخفض درجات الحرارة مجددا يومي الاحد والاثنين المقبلين بالمرتفعات والهضاب العليا.