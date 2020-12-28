المغرب … محور للتعاون الأمريكي مع إفريقيا

جاء توطيد التعاون بين المغرب والولايات المتحدة ليؤكد موقع المملكة كمحور إقليمي وبوابة للشركات الأمريكية الراغبة في ولوج القارة الإفريقية.

فبعد قرار فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، والتي ستمكن حسب محللين من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يأتي توقيع اتفاقيتي تعاون لتشجيع الاستثمارات في المغرب وإفريقيا، ليعزز مكانة المملكة كرائد إقليمي وإرساء الأسس لشراكة استراتيجية طموحة من أجل النهوض بالمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب وباقي بلدان القارة الإفريقية.

وتستهدف هذه المبادرات، التي مكنت من تعبئة غلاف مالي قدره 5 مليارات دولار، قطاعات الاستثمار ذات الأولوية، مع التركيز على الطاقات المتجددة والصحة والسياحة.

ويتعلق الأمر بشكل خاص بتقديم الدعم للمشاريع الاستثمارية التي يحددها البلدان، والتي تهم الفلاحة، والولوج إلى التمويل، والسياحة، والبنية التحتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة الهيكلة الصناعية، وكذا الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.

وأكد الرئيس المؤسس لمعهد أماديوس إبراهيم الفاسي الفهري أن تعزيز التعاون بين البلدين يعد “تتويجا لعلاقة استثنائية” بين الرباط وواشنطن، موضحا أن الاستثمارات الأمريكية ستتيح ليس فقط تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمملكة، بل أيضا تأكيد مكانة المغرب كمحور إفريقي في مجال الاستثمارات الدولية.

و م ع