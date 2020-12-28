تكريم وجوه فنية في مهرجان المسرح الجامعي بالبيضاء

جرى، مساء أمس (الأحد)، إسدال الستار عن الدورة 32 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء، بتكريم مجموعة من الوجوه الفنية، بالنظر لإسهاماتها، وعطاءاتها المتفردة في مجال الفن الرابع.

وهكذا، تميز الحفل الختامي للدورة 32 من المهرجان، التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك – جامعة الحسن الثاني، عن بعد، ما بين 21 و27 دجنبر الجاري تحت شعار “المسرح والحلم”، بتكريم كل من الراحلين ثريا جبران وعبد الجبار الوزير . كما احتفى المهرجان بالعديد ممن لا زالوا يغنون الساحة بأعمالهم من الوجوه التي تميزت في مجالات اشتغالها، ويتعلق الأمر بكل من المبدعة والفنانة التونسية نصاف بن حفصية، والمؤلف والناقد المسرحي الحسين الشعبي، والممثل والفنان المخضرم حميد نجاح، وهي شخصيات يجمع بينها مشترك واحد هو “المسرح” من حيث كونه حلما وممارسة وحياة .

كما قام المهرجان بمنح الجائزة الأولى لكافة الفرق المشاركة في هذه الدورة، وذلك للأعمال الممتعة التي قدمتها للجمهور عبر الشبكة العنكبوتية خاصة في ظل هذه الظروف التي تخيم على العالم .

وشاركت في هذه التظاهرة، المنظمة تحت ، الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من الفرق الجامعية تمثل كلا من المكسيك وفرنسا ولبنان وتونس وفلسطين وسوريا وساحل العاج وكوريا الجنوبية وإيران وألمانيا واليونان، بالإضافة إلى عدد من الفرق المغربية.