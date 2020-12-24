“كورونا” و”البوناني” و”الكرة الأرضية” على “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا عن جرائم “كورونا” التي قهرتها مديرية حموشي وعن مراقبة القياد لشقق وفيلات “بوناني”، مرورا بصفحات المجتمع التي تتضمن ربورتاجا حول قبة “الكرة الأرضية” تحت عنوان “كرة البيضاء تتوقف عن الدوران” ثم صفحات الحوادث حيث تجدون تفاصيل عملية اعتقال “مافيوزي” فرنسي من أصل مغربي، وصولا إلى الصفحات الرياضية التي تستعرض أخبارا عن إحباط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤامرة تونسية، إضافة إلى حوار شامل مع الإطار الوطني محمد فاخر.