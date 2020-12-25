مليار لدعم القاعات السينمائية

إنشاء قاعة جديدة بالجديدة ورقمنة أخرى بتطوان ومراكش وطنجة والبيضاء

أعلنت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 9.8 ملايين درهم لدعم خمس قاعات سينمائية وطنية.

وذكرت اللجنة أنه بعد دراسة الملفات المرشحة للدعم قضت بدعمها كاملة، موضحة أن الغلاف المالي المخصص لهذا الدعم يتوزع على إنشاء سينما “سيني أطلس كورنيش” بالجديدة بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، ورقمنة سينما “أفينيدا” بتطوان بمبلغ مليون درهم، وسينما “كوليزي” بمراكش بمبلغ مليون درهم. كما يشمل هذا الغلاف المالي، تحديث كل من سينما “سيني أطلس موريطانيا” بطنجة بمبلغ 2.8 مليون درهم، وسينما “ميكاراما” بالبيضاء بمليوني درهم.

وثمن مهنيون قرار لجنة الدعم التي تأتي في سياق التدابير، التي أعلن عنها عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، لفائدة قطاع السينما لاحتواء تبعات وآثار الأزمة التي يعرفها القطاع، الذي يشكل جزءا من الصناعة الثقافية، ومنظومة متكاملة تشمل مهنا ترتبط بها ويعتمد دخلها على قطاع السينما (الموسيقى، المسرح، التأليف).

ويتعلق أساسا بتدبيرين موجهين لإعطاء نفس جديد لقاعات السينما، الأول يتعلق بتحمل بعض المصاريف الثابتة الملتزم بها، من قبل هذه القاعات لفترة أربعة أشهر الممتدة من مارس إلى يونيو الماضي، والتي لم يتم تحصيلها بسبب الأزمة الصحية، والثاني يهم تخصيص منحة استثنائية لأصحاب القاعات السينمائية، من أجل إعادة فتحها، تعادل شهرا من رقم المعاملات لمواكبة استئناف النشاط، شريطة احترام التدابير الصحية والالتزام بفتح القاعات لمدة 18 شهرا على الأقل.

كما تم تحويل 50 في المائة من هذه المنحة عند توقيع اتفاقية بين الأطراف المعنية، وأداء النصف الآخر ثلاثة أشهر بعد استئناف النشاط، علما أن هناك تعبئة غلاف مالي توقعي قدره 10 ملايين درهم لتنفيذ هذين التدبيرين الراميين إلى تعزيز صمود قاعات السينما.

وأصدرت الوزارة نفسها دليلا عمليا حول التدابير الوقائية والاحترازية، كما وضع المركز السينمائي المغربي دليلا حول إجراءات السلامة الصحية الخاصة بالإنتاج السينمائي السمعي البصري على الأنترنت، مشيرا إلى أن “هذه التدابير الاستعجالية تشمل فقط الجانب الظرفي للأزمة».

خالد العطاوي