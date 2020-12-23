حكم قضائي لوقف جمع السلة

اللجنة المؤقتة تجاهلته وأصرت على عقده وسط احتجاجات الأندية

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بوقف عقد الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، الذي كان مقررا عقده، أمس (الأحد) بقصر الرياضات بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الثانية والنصف بعد الظهر.

وقررت المحكمة الابتدائية منع انعقاد الجمع العام، بعد الدعويين القضائيتين اللتين رفعهما أمل العيون واتحاد تازة، ومتعت الحكم بالنفاذ المعجل، الشيء الذي أدخل كرة السلة النفق المسدود مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات من التوقف.

ودفع قرار المحكمة اللجنة المؤقتة إلى إصدار بلاغ تتجاهل من خلاله قرار ابتدائية الرباط، الشيء الذي دفع الأندية غير الراضية عن الجمع العام، إلى الاستعانة بمفوض قضائي.

وتشبثت اللجنة المؤقتة بعقد الجمع العام في وقته المحدد سلفا، وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاد الدولي.

ومن أبرز النقط التي احتجت عليها الأندية، عدم تضمن جدول أعمال الجمع العام مناقشة التقرير المالي، علما أن اللجان المؤقتة الثلاث أنفقت مليارا ونصف مليار، منذ تعيينها في عهد الوزير الأسبق، رشيد الطالبي العلمي.

ص. م