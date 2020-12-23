الرياضة ضمن برنامج للتكوين بالمنصورية

أشرف سمير اليزيدي، عامل إقليم ابن سليمان، نهاية الأسبوع الماضي، على إعطاء انطلاقة برنامج رياضي ودراسي وتكويني، لتعزيز قدرات الشباب.

واحتضن الملعب البلدي المنصورية، فقرات حفل الافتتاح، الذي أشرفت على تنظيمه أكاديمية “ليد المغرب”، بشراكة مع المجلس الجماعي المنصورية، وحضر إلى جانب عامل إقليم بنسليمان، كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورئيس المجلس الجماعي المنصورية والباشا، بالإضافة إلى عدد من المتتبعين والمهتمين بمجال التربية والرياضة والتمدرس.

كما عرفت هذه التظاهرة توزيع جوائز تشجيعية على المتفوقات والمتفوقين مدرسيا ورياضيا، من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى إجراء مباراة لفتيان المنصورية المستفيدين من برنامج رياضي للأكاديمية نفسها، التي تهتم بتطوير مبادئ القيادة والرياضة والتنمية لدى الفئات الناشئة والشباب.

ويهدف برنامج أكاديمية “ليد المغرب”، الذي ينفذ بشراكة مع كل من بلدية المنصورية والمجتمع المدني بالمنصورية وجمعية أنوال وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، إلى مرافقة منخرطي الأكاديمية في إعداد المشروع المهني للباحثين عن العمل وتمكينهم من المعرفة وتحديد نقاط قواهم ومواقعها،وتنظيم البحث عن الشغل بفعالية، مع العمل على صياغة سيرة ذاتية تقيم وتناسب التطلعات المهنية، والاستعداد لمقابلات العمل، بالإضافة إلى تطوير شبكة احترافية، وتمكين الشباب من تقوية التكامل الاجتماعي المهني الناجح.

كمال الشمسي (المنصورية)