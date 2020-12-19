حكيمي غاضب على كونتي

تحدثت صحف إيطالية، عن غضب الدولي المغربي أشرف حكيمي، على مدربه بإنتر ميلان، أنطونيو كونتي، بسبب عدم إشراكه أساسيا في كل المباريات، المحلية والقارية.

ورغم تألق حكيمي وتسجيله أهدافا مهمة بقميص الفريق الإيطالي، فإن كونتي يفضل في أغلب المباريات، الإيطالي ماثيو دارميان، الذي انتدبه الفريق في شتنبر 2019 من بارما مقابل مليون ونصف مليون أورو فقط.

وأوضحت الصحف الإيطالية المتخصصة، أن تجدد الخلاف بين حكيمي وكونتي، يمكن أن يعجل برحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن فرقا كثيرة، ترغب في انتدابه، وتطارده منذ مدة، بعد تألقه في دورتموند الألماني.

ورغم عرض ريال مدريد للبقاء بالنادي، فضل حكيمي الانتقال لإنتر ميلان، بطلب من كونتي نفسه، الذي ربط الاتصال به شخصيا.

وزادت شعبية حكيمي وزوجته التونسية هبة عبوك، في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بشكل لافت في الفترة الأخيرة، إذ بات تواصله مع محبيه، ونشره صورا له رفقتها، كبيرين جدا، مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق.