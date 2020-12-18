البوتان يقتل زوجين بطنجة

لقي زوجان مصرعهما اختناقا بطنجة، أول أمس (الاثنين)، جراء تسرب كمية كبيرة من غاز البوتان داخل منزلهما الكائن بحي السواني وسط المدينة، فيما نجا أبناؤهما الثلاثة من موت محقق، بعد أن نقلوا، وهم في حالة حرجة، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، وقدمت لهم جميع الإسعافات الضرورية. وأفادت مصادر “الصباح”، أن اكتشاف الحادث جاء بعد أن لفت انتباه أحد الجيران انبعاث رائحة الغاز بشكل كبير من باب ونوافذ منزل الضحيتين، وعدم الاستجابة لطرقاته، ليبادر بإخطار السلطات الأمنية بالأمر، إذ حضرت للمكان واقتحمت المنزل لتعثر على الزوجين جثتين داخل غرفتهما، فيما وجدت أبناءهما الثلاثة في غيبوبة جراء استنشاقهم غاز البوتان.

وتفيد المعطيات الأولية أن الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث المؤلم، تعود للاستعمال المعيب للغاز في الأغراض المنزلية، إذ يعتقد أن عدم إغلاق القنينة المستعملة في الطبخ نتج عنه تسرب الغاز المميت وانتشاره داخل أرجاء المنزل، وهو ما أدى إلى اختناق جميع أفراد الأسرة.

المختار الرمشي (طنجة)