ميركاتو “كاف” يحرج الجامعة

تمسك الكنفدرالية بفترة يناير يدفع لقجع للمطالبة بتقديم الانتقالات الشتوية

أحرجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية مع الاتحاد الدولي، بعد أن اضطرتها للمطالبة بتغيير موعد الانتقالات الشتوية المحددة في مارس المقبل، وتقديمها إلى يناير المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن «كاف» حددت يناير المقبل لإجراء الوداد والرجاء، ممثلي المغرب في عصبة الأبطال، تغييرات في اللائحة القارية، والشيء نفسه بالنسبة إلى نهضة بركان والاتحاد البيضاوي المشاركين في كأس الكنفدرالية الإفريقية، في الوقت الذي سبق للاتحاد الدولي أن حدد فترة الانتقالات الشتوية بالنسبة إلى المغرب في الفترة بين فاتح مارس و28 منه.

وبعثت جامعة الكرة رسالة إلى الاتحاد الدولي لإشعارها بالإكراه، الذي وضعتها فيه الكنفدرالية الإفريقية، بعد أن حافظت على تاريخ الانتدابات الشتوية في يناير المقبل.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تطالب فيها جامعة الكرة الاتحاد الدولي بتغيير موعد الانتقالات، بعد أن تم تغييره في شتنبر وأكتوبر الماضيين، وتحويله إلى نونبر الماضي، بالنسبة إلى الانتدابات الصيفية، وتقديمه من فبراير ومارس المقبلين إلى يناير المقبل.

وترغب جامعة الكرة من خلال طلب تقديم موعد الانتدابات إلى التاريخ المذكور، منح الفرصة للأندية المغربية المشاركة قاريا، للاستفادة من لاعبين جدد، وإجراء تعديلات على لوائحها، خاصة في حال إصابة أحد اللاعبين، أو فسخ العقد مع آخر.

ويمنح الاتحاد الدولي للاتحادات الوطنية الحق في تغيير موعد الانتقالات، خلال 48 ساعة من موافقته على فترة الانتدابات، الشيء الذي دفع جامعة الكرة إلى المطالبة بتقديمها، سيما أن أندية الرجاء والوداد وبركان و»طاس» لا تملك تاريخا آخر، لمراجعة لوائح لاعبيها.

صلاح الدين محسن