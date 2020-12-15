كواليس الفرق

الوداد الرياضي

وافق سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، على سفر سفيان المودن، إلى فرنسا بداية الأسبوع المقبل، لإجراء فحوصات دقيقة بخصوص الإصابة التي تعرض لها في معسكر مراكش.

وطالب المودن، الانتقال إلى فرنسا، لإجراء فحوصات إضافية، بعد أن قرر الطاقم الطبي للوداد إخضاعه لعملية جراحية.

اتحاد طنجة

كشفت مصادر من اتحاد طنجة أن الفريق مهدد بهجرة جماعية، بعد تلقي لاعبين عروضا من أندية أخرى، على بعد ستة أشهر من نهاية عقودهم.

وأفادت المصادر نفسها أن نجوم الفريق أحمد الشنتوف ومحمد الشيبي وطارق أستاتي وتوفيق إجروتن ستنتهي عقودهم في يونيو المقبل، فيما تواجه الإدارة مشاكل في تجديدها، بسبب الإكراهات المالية.

الرجاء الرياضي

بات محمود بنحليب جاهزا لخوض مباراة مولودية وجدة، غدا (الأحد)، لحساب الجولة الثالثة من البطولة الوطنية، بعد شفائه من الإصابة.

وغاب بنحليب عن بداية البطولة، أمام الفتح الرياضي وسريع وادي زم بسبب الإصابة، لكنه عاد للتداريب وبات جاهزا.

الفتح الرياضي

يغيب زكريا أزود، لاعب الفتح الرياضي، عن فريقه في المباراتين المقبلتين أمام اتحاد طنجة، غدا (الأحد)، لحساب الجولة الثالثة من البطولة، والجيش الملكي لحساب الجولة الرابعة، بعد طرده في مباراة المولودية الوجدية، أول أمس (الخميس).

بالمقابل، يستعيد الفريق الرباطي لاعبه رضا الجعدي بعد شفائه من آلام في البطن.

مولودية وجدة

يبذل الطاقم الطبي لمولودية وجدة مجهودات طبية، من أجل تأهيل الحارس مهدي مفتاح للمشاركة في المباريات المقبلة.

وغاب مفتاح عن مباراتي سريع وادي زم والفتح الرياضي بسبب الإصابة.

وخلفت هزيمة المولودية أمام الفتح الرياضي موجة غضب عارمة من قبل أنصار الفريق الوجدي، الذين طالبوا بتصحيح الأخطاء قبل فوات الأوان.