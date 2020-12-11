أمسية فلكية غدا من تنظيم نادي مهرجان العلوم

هل سبق وأن تساءلتم يوما عن إمكانية العيش في كوكب آخر غير كوكبنا ؟ هل ثمة كواكب مشابهة للكرة الأرضية من حيث المكونات؟ وماذا نعني ب”الكويكبات”؟ هل هي مصدر الخطر أم مصدر للحياة؟ هل كنت تعلم أن سكان الصين القديمة طالما فسروا أمورا تقع على سطح الأرض، وربطوها بما يقع في سماء الكون؟ أو تعلم آثار علم الفلك في الأعمال القديمة ؟

تتعدد الأسئلة، وفي محاولة للإجابة عنها، ينظم نادي مهرجان العلوم البيضاء، النسخة الخامسة من الأمسية الفلكية، بعنوان “علم الكونيات الحديث: فجر وإسهام في الحضارات”، مساء غد (السبت) وبعد غد (الأحد)، عبر بث مباشر على صفحة “فايسبوك” الخاصة بالنادي.

وسيتخلل النشاط محاضرة وورشات عملية، من تقديم أسماء مغربية وازنة في مجال علم الفلك وتبسيطه.

وتعد الأمسية الفلكية من أولى الأنشطة التي ينظمها نادي مهرجان العلوم البيضاء كل سنة، إيمانا منه بأهمية هذا المجال ودوره في فهمنا لأنفسنا، ولوجودنا عبر فهمنا للكون، وإلمامنا بتفاصيله.

فكوننا جزءا لا يتجزأ من هذا الكون، يحدث فضولا لاكتشاف الأجزاء الأخرى، وما يكمن خلفها من عجائب. وفي هذا الإطار، سنستضيف المحاضرة حسناء الشناوي، الأستاذة الجامعية والمتخصصة في النيازك، لنناقش موضوع “الكويكبات”، وما إذا كانت مصدر خطر أم حياة.

ثم ستأتي بعدها مداخلة المحاضر يوسف مولان، الباحث في سلك الدكتوراه في الفيزياء الفلكية، إذ سيحاول الإجابة عن سؤال، ” هل توجد حياة خارج كوكب الأرض؟”، كما سنتطرق إلى آثار علم الفلك في الأعمال القديمة، مع المهندس والمحاضر عبد الحفيظ باني.

هي مداخلات غنية بالمعلومات، ستليها ورشات عملية حافلة خلال اليوم الثاني، مع عدد من المغاربة البارزين في علوم الفضاء والكون، وهم عزيز كعواش، في ورشة “الرصد عبر التلسكوب”، وزكرياء بلحاج، في ورشة “كيف أختار التلسكوب الخاص بي؟”، ثم عبد الحفيظ باني، في ورشة ” تقديم لعملية مراقبة النجوم”، بالإضافة إلى عبد اللطيف زريدي، في ورشة “تقديم خول برنامج Astrométrica”.