الملك يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى روش مارك كابوري، رئيس بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للسيد روش مارك كابوري بموفور السعادة، ولشعب بوركينا فاسو بالرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى ارتياحي للتطور الذي يطبع علاقات التعاون بين بلدينا، والتي ظلت متميزة بجودتها ومتانتها، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل تقوية الشراكة المغربية البوركينابية، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي”.