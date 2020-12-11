20 دركيا لإيقاف بارون مخدرات

لاذ بمغارة بضواحي مراكش وضده 50 مذكرة بحث وأصاب ضابطا أثناء محاصرته

مثل، أمس (الثلاثاء)، أمام وكيل الملك بابتدائية مراكش، بارون مخدرات، ظل لمدة طويلة، صعب المنال على مختلف الأجهزة الأمنية لخطورته، ومبحوثا عنه بموجب 50 مذكرة بحث، بوصفه مزودا رئيسيا، إثر ورود اسمه في عدد من المساطر المرجعية، لمناسبة تفكيك شبكات الاتجار في المخدرات بمجموعة من المدن.

ولم يكن إيقاف المشكوك في أمره بالأمر السهل، رغم محاصرته قبل يومين في مغارة توجد بضواحي المدينة الحمراء، إذ تمكن بداية من الإفلات من قبضة أربعة دركيين، بعد مقاومة شرسة أصيب فيها أحد عناصر الضابطة القضائية، قبل الاستعانة بتعزيزات من رجال الدرك بمختلف الوحدات القريبة من منطقة أولاد حسون، ليتم إجراء حملة تمشيطية ليلا، أسفرت عن وضع حد لهروبه وإلقاء القبض عليه.

وفي تفاصيل الحادث، أوردت مصادر متطابقة أن المشتبه فيه، الذي كان مطلوبا من قبل مصالح الشرطة القضائية بعدد من المدن، ضمنها البيضاء وسطات ومراكش وقلعة السراغنة وغيرها، ضبط ليلة السبت الماضي، صدفة إثر جولة لأربعة عناصر من الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد حسون بضواحي المدينة، خلال جولة ليلية لتفقد الأماكن المصنفة نقطا سوداء، إذ راع انتباههم وميض ضوء منبعث من مكان جنب وادي الحجر، القريب من دوار باقا، ليتوجهوا نحوه قصد تفقد الأمر، قبل أن يكتشفوا أن الأمر يتعلق بمغارة يطلق عليها «الفرمة»، إذ ما أن بلغوها حتى خرج المتهم ليجد محاصريه من عناصر الدرك، فعمد إلى مقاومتهم ودفع أحدهم ليسقط أرضا، ثم لاذ بالفرار في الخلاء المجاور.

وتتبعت عناصر الدرك آثار المتهم، قبل أن يختفي لتتم محاصرة المكان والاستعانة بالمصابيح اليدوية لمنعه من الفرار بعيدا، قبل حضور تعزيزات من عناصر الدرك الملكي، قدرت بحوالي 16 فردا، أجروا عملية تمشيط واسعة مكنت من ضبط المشكوك في أمره وإيقافه ثم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي للاستماع إليه وإنجاز المتعين قانونا في حقه.

وأكدت المصادر نفسها أن تفتيش المغارة سالفة الذكر، مكن من حجز مبلغ مالي يفوق ستة ملايين، إضافة إلى سيف من الحجم الكبير، لحسن الحظ أن المتهم لم يحمله معه ساعة خروجه من المغارة عند شعوره بحركة الدركيين الأربعة الأوائل، وإلا لاستعمله في مواجهتهم.

وعند تنقيط المتهم تبين أنهم يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث بلغ عددها 50، إذ تم التنسيق مع المصالح المعنية وإشعارها بعملية الإيقاف، قصد استكمال التحقيقات بخصوص الوقائع المسجلة لديها، بينما وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية لإنجاز محاضر الاستماع وتقديمه أمام النيابة العامة.

المصطفى صفر