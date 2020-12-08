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تسجيل 2900 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3450 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 384 ألف و88 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 337 ألف و719 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6370 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.
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