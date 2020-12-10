الاعتداء على حرمة المقابر … العبودي: ضريبة الإهمال

3 أسئلة إلى *مراد العبودي

< ما هي أسباب انتشار ثقافة الاعتداء على حرمة المقابر؟

< كشفت مجموعة من الدراسات والإحصائيات التي قامت بها بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمغرب عن الوضع الكارثي الذي تعيشه المقابر المغربية، فهي تعاني الإهمال، إذ أصبحت مرتعا للمتسكعين والمتسولين والمتشردين، ومجالا لرمي القمامة، ونمو الأعشاب العشوائية ورعي الحيوانات، مما يحول دون أداء وظيفتها.

كما أصبحت تتكرر بشكل لافت للانتباه، ظاهرة الاعتداء على حرمة الأموات، وانتهاك مقابرهم تارة بالتلويث والتدنيس وتارة أخرى بنبش القبور لاستخراج الأموات، وذلك من أجل أغراض متعددة من بينها ما هو علمي تجاري، كبيع الجثث وأعضائها لإجراء التجارب العلمية، وما هو مرضي نفسي كاغتصاب الجثث، ومنها ما هو عقائدي كاستعمالها في أعمال السحر والشعوذة، وهذه الأخيرة هي الأكثر انتشارا في المغرب.

< كيف تعامل القانون مع هذا الاعتداء؟

< نتيجة لكثرة الاعتداءات والأفعال التي أصبحت تتعرض لها المقابر، اتجه المشرع المغربي كباقي التشريعات الأخرى، إلى سن نصوص قانونية تجرم هذه الأفعال وتكفل حرمة الأموات وتعزز حماية المقابر، إذ رتبت على انتهاك حقوق الميت، عقوبات زجرية سواء كان ذلك منصبا على الجثث أو على المقابر.

إن المشرع المغربي جاء بعبارة "من انتهك قبرا" في الفصل 270 من القانون الجنائي، وهذا يعني أن المشرع أفرد الفصلين 268 و270 لحماية المقابر، إذ نص في الفصل الأخير على ما يلي: "من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم". وهنا نلاحظ بأن المشرع أدخل جريمة دفن جثة واستخراجها ضمن النصوص العامة للحماية الجنائية لحرمة المقابر، ولم يقم بتمييزها، وهذا ما يجعلنا نقول بأنه كان على المشرع أن يميزها، لوجود اختلاف بين الجرائم التي تعتبر انتهاكا لحرمة المقابر، وتلك التي تعتبر انتهاكا لحرمة الموتى.

< حسب رأيك، هل كان المشرع موفقا ؟

< جريمة استخراج جثة بعد دفنها حسب رأيي، هي جريمة مستقلة تتعلق بحرمة الميت ولا علاقة لها بحرمة المقابر، لأن الميت هو المستهدف من أجل استغلاله خصوصا في أعمال الشعوذة، إذ هناك وصفات يعتمد عليها المتهمون في ممارسة السحر منها "يد الميت"، من أجل تلبية الحاجات الشيطانية، إذ تقوم المشعوذات ب"فتل" الكسكس بيد الميت بقبره بهدف إطعامه للزوج المستهدف، اعتقادا منهن أن هذه الطريقة تروضه، بغية السيطرة عليه لتلبية رغبات الزوجة ونزواتها، والتباهي بذلك بين صديقاتها، وغالبا ما تكون لهذه الأعمال نتائج عكسية، تؤدي إلى تسمم الزوج نظرا للجراثيم الناتج عن تعفن الجثة.

فمن هنا كان على المشرع أن يجعل من استخراج الجثة من القبر جريمة مستقلة، ويشدد العقوبة عليها، بل يجعل الهدف من استخراجها ظرفا من ظروف التشديد وأن يرفع عقوبتها لتصبح جناية حتى يستطيع أن يحقق غايته بزجر كل من سولت له نفسه انتهاك حرمة الموتى بغرض الشعوذة بشكل خاص، لأنها هي الممارسات الأكثر شيوعا في بلدنا نظرا لانعدام الوعي المستشري بين الفئات الاجتماعية سواء الأمية أو المتعلمة.

أجرى الحوار : مصطفى لطفي

* محام بهيأة الرباط