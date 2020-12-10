شبح الإقالة يلاحق طالب

تغييرات مرتقبة في تشكيلة الجيش أمام تطوان

كشفت مصادر مطلعة أن عبد الرحيم طالب، مدرب الجيش الملكي، يواجه خطر الإقالة، إذا مني بهزيمة ثانية في مباراة المغرب التطواني، اليوم (الثلاثاء)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة الثانية من منافسات البطولة.

ووفق إفادة المصادر نفسها، فإن بوبكر الأيوبي، الرئيس المنتدب للجيش، استشاط غضبا بعد الهزيمة أمام المغرب الفاسي في افتتاح البطولة، خصوصا أن إدارة الفريق وفرت الظروف المواتية للفريق.

وسيلعب طالب كل أوراقه التقنية، كي ينتزع النقاط الثلاث أمام المغرب التطواني، ويتجنب الإقالة، ويخمد فتيل غضب أنصار الفريق، الذين يطالبون بالتغيير.

ووجد طالب نفسه أمام انتقادات شديدة في الفترة الأخيرة، وارتفعت حدتها أكثر بعد الخسارة أمام «الماص».

وينتظر أن تعرف تشكيلة الجيش الملكي بعض التغييرات من خلال إبعاد بعض اللاعبين، الذين لم يقدموا المستوى المطلوب في المباراة الأولى.

عيسى الكامحي