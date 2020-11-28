تسجيل 4412 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4532 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 349 ألف و688 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 298 ألف و574 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5739 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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