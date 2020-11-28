نشرة خاصة: طقس بارد وزخات رعدية قوية بهذه المناطق

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا باردا وزخات رعدية محليا قوية من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أنه من المتوقع أن يكون الطقس باردا، مع تسجيل درجات حرارة دنيا ما بين ناقص 5 درجات وصفر درجة، ودرجات حرارة عليا ما بين 4 و10 درجات، بكل من أقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت وإفران وخنيفرة وصفرو وتاوريرت وفكيك وتنغير وبولمان وجبال ورزازات والرشيدية، وذلك ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا قوية ستهم أقاليم وعمالات آسفي وسيدي بنور والجديدة، يوم غد الأحد من منتصف الليل وإلى غاية الساعة العاشرة صباحا.

ومن المتوقع أن تهم، غدا الأحد، زخات رعدية محليا معتدلة ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة زوالا، أقاليم الصويرة وأكادير-إدوتنان.

كما ستهم، هذه الليلة، أمطار معتدلة أقاليم طنجة وأصيلة والعرائش والقنيطرة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا بتساقط البرد.