احتجاج شغيلة العدل

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء “الكدش”، أخيرا، وقفة احتجاجية إنذارية أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، من أجل المطالبة بإحداث مركز للامتحانات المهنية على المستوى الجهوي وإدماج حاملي الشهادات، فضلا عما أسماه “القلق المتزايد بعد تفشي الوباء بين أوساط الموظفين والقضاة” وما زاد من تعقيد الوضع رفع اليد عن إجراء التحاليل من قبل السلطات المختصة وترك المصابين والمخالطين بدون سند.

واحتج الغاضبون الذين رفعوا شعارات منددة بالصمت حيال مطالبهم التي اعتبروها قانونية ومشروعة وتزيد من وضعهم الاعتباري، مطالبين بالإسراع في إخراج ملفهم المطلبي للوجود، لتحقق المردودية المطلوبة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، بعد تزايد عدد الإصابات في صفوفهم وفي صفوف القضاة بسبب فيروس كورونا.

وتمنى بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل ببني ملال، توصلت به “الصباح”، الشفاء العاجل لكل المصابين بوباء كوفيد 19 للعودة السريعة إلى عملهم في صحة جيدة، مؤكدا موقف النقابة الثابت من مشروع التنظيم القضائي، مع إعلانه تضامنه المطلق واللامشروط مع فرع النقابة الوطنية للعدل بسوق أربعاء الغرب، فضلا عن تضامنه مع رفاقهم بالبيضاء، مع الدعوة إلى القيام بعملية التعقيم لمختلف مرافق المحكمة مرتين في الأسبوع على الأقل، والإسراع في بناء وإصلاح مكتب محجوزات تتوفر فيه شروط العمل، مستنكرا إقصاء جهة بني ملال خنيفرة من مركز الامتحانات المهنية المزمع تنظيمها الشهر المقبل، رغم الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المعنيون السنة الماضية، مع المطالبة بإحداث مركز للامتحانات بالجهة، ما يخفف من عناء التنقل على الموظفين، وتجنب تعريضهم للمزيد من المخاطر.

سعيد فالق (بني ملال)