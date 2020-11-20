الرصد الوبائي … 1047 حالة حرجة تتلقى العلاج

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4706 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4220 حالة شفاء، و92 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 316 ألف و260 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 262 ألف و212 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5182 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1738)، والرباط-سلا-القنيطرة (876)، وسوس-ماسة (432)، وطنجة-تطوان الحسيمة (418)، والشرق (371)، ومراكش-آسفي (329).

كما تم تسجيل 151 حالة بجهة كلميم-واد نون، و125 بجهة بني ملال-خنيفرة، و85 بجهة درعة-تافيلالت، و74 بجهة العيون الساقية الحمراء، و68 بجهة فاس-مكناس، و39 بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 33 بجهة الدار البيضاء-سطات، و13 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و12 بجهة الشرق، و8 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-آسفي، و7 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، و6 حالات بجهة فاس-مكناس، وحالتين بكل من حهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 871 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 13 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و484 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و437 ألف و464، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 48 ألفا و866 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 67 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1047 حالة، 102 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 387 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″، فقد بلغ 38 في المائة.