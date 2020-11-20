انتشال جثة عميد شرطة كان على متن سيارته من ميناء طنجة

علم لدى ولاية أمن طنجة أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من انتشال جثة عميد شرطة كان على متن سيارته الخاصة من الحوض المائي لميناء طنجة المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الدرك الملكي، المختصة مكانيا، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأضاف البلاغ أنه في مقابل ذلك، باشرت ولاية أمن طنجة بحثا إداريا في المحيط المهني والاجتماعي لموظف الشرطة المذكور، الذي كان يعمل بميناء طنجة المدينة، للوقوف على حقيقة هذه النازلة.