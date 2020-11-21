غرناط و”نسولك على ولدك”

اختار الإعلامي المغربي مروان غرناط، والذي عرف بتقديم برامج موجهة للأسرة، أن يطل على متتبعي موقع “يوتوب”، من خلال قناة خاصة به، يقدم فيها برنامجا جديدا يحمل عنوان “نسولك على ولدك”.

ويستضيف مروان في كل حلقة، اسما من المشاهير، للتطرق إلى مواضيع تهم أطفالهم، اذ استضاف في الحلقة الأولى الإعلامي المغربي هشام مسرار، ثم الإعلامية نهاد الصنهاجي.

ويقدم مروان من خلال برنامجه، مجموعة من النصائح حول التعامل مع الطفل، كما أنه في الوقت ذاته، يقدم الوجه الآخر للمشاهير.

ونشر مروان، من خلال قناته، مجموعة من الفيديوهات بعنوان “بابا بوزيتيف”، والتي حرص من خلالها على مشاركة متابعي قناته، بعض تجاربه الخاصة في تربية الأطفال، سيما خلال الحجر الصحي، الذي فرض على المغاربة في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن مروان قدم برنامجا على قناة “تيلي ماروك”، قبل أن ينتقل لتقديم برنامج على قناة “الأولى”، يحمل عنوان “أسرتي”.

إ. ر