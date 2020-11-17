حقوقيون ينتقدون تمطيط ملفات جنائية

انتقد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه الدوري، التأخر الكبير الذي تعرفه قضية كازينو السعدي. وعبر الفرع الحقوقي في بلاغ له توصلت “الصباح”، بنسخة منه، عن امتعاضه من التمطيط في قضية كازينو السعدي والتي كلفت ميزانية المجلس الجماعي لمراكش ما قدره 45 مليار سنتيم سنة 2001 حسب ما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي المنجز من قبل قضاء التحقيق.

ولم يفت مكتب الجمعية بالمدينة الحمراء، تجديد مطلبه القاضي بفتح تحقيق من قبل المفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” والقضاء المالي، ومن قبل النيابة العامة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في ما تعرفه من اختلالات آخرها فضيحة حديقة باب أيلان.

وفي ما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أنه يتابع باندهاش بالغ استمرار صدور أحكام مخففة في قضايا اغتصاب واستغلال القاصرين جنسيا، وأيضا تعرض بعض عائلات الضحايا لضغوطات من قبل المشتبه فيهم، الذين يتابعون في حالة سراح، للتنازل عن المتابعة.

م . ب