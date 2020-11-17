6 سنوات لمغتصب مسنة

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا متهما ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الاغتصاب والضرب والجرح.

وتقدمت سبعينية بشكاية أمام الوكيل العام للملك، الذي حولها نحو المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة، طالبا من رئيسه إجراء تحقيق مفصل حول النازلة والاستماع لجميع الأطراف.

وأكدت الضحية في شكايتها، أنها كانت متوجهة نحو حقل مزروع بالذرة لجلب الكلأ لبهائمها، فاقترب منها المتهم وادعى أنه سيعينها على ذلك، قبل أن يدفعها لتسقط على الأرض ويرتمي فوقها، وشرع في نزع سروالها محاولا ممارسة الجنس عليها.

وأضافت أنها قاومته بشدة ودفعته بعيدا عنها، وانفلتت من تحته، وخرجت إلى أرض عارية وبدأت في الصراخ طلبا للنجدة. وعادت إلى منزلها وهي في وضعية نفسية مهزوزة، وأخبرت صهرها، وهو ابن عم المتهم، ورافقها نحو الطبيب لاستخراج شهادة طبية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)