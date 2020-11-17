إدانة مستشار جماعي بالشماعية

آخذت المحكمة الابتدائية باليوسفية، زوال أول أمس (الخميس)، مستشارا جماعيا بالمجلس البلدي للشماعية وحكمت عليه بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفا درهم وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني بقيمة 30 ألف درهم.

وتفجرت هذه القضية قبل حوالي شهرين بعدما تابعت النيابة العامة بالمحكمة نفسها هذا المستشار بتهم تتعلق بنشر وقائع كاذبة قصد التشهير بالحياة الخاصة للأشخاص وجاء ذلك مباشرة بعد توصلها بشكاية من أحد الصحافيين بالمدينة يتهم فيها المستشار المذكور بتعريضه إلى سيل من الاتهامات الباطلة قصد التشهير به، وكشف في شكايته أن المتهم تعمد الإساءة إليه عبر تدوينات في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأفاد أن العملية تكررت عدة مرات وهو الشيء الذي دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافه من الأضرار التي تعرض لها.

وكشفت الشكاية، التي حصلت “الصباح” على نسخة منها أن المتهم اعتاد نشر تدوينات ساخرة ضد عدة أشخاص قصد النيل منهم وتعريضهم إلى السب والشتم من قبل متابعي الحائط الفيسبوكي لهذا الشخص، الذي أدين في وقت سابق بسبب تسليمه شهادة إدارية مزورة لأحد الأشخاص.

حسن الرفيق (آسفي)