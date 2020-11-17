سجـال فـي ملـف إمبراطـور الخمـور

النيابة العامة لم تحضر المحجوزات والدفاع ينفي حالة التلبس

دخل ملف امبراطور الخمور المغشوشة، مرحلة المناقشة بعدما اعتبرت هيأة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، في جلسة أول أمس (الخميس)، أن الملف جاهز وشرع محامو المتهمين الثلاثة في سرد الدفوعات الشكلية التي اعتبروا من خلالها أن حالة التلبس لم تكن متوفرة، إضافة إلى أن التفتيش في المخازن تم دون وجود إذن مكتوب كما تنص على ذلك مسطرة الجنائية وقانون زجر الغش والبضائع ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وغيرها من الدفوعات التي سينهيها المحامون في جلسة الثلاثاء المقبل.

ولم تتمكن النيابة العامة من إحضار ما سبق أن طالب به الدفاع والمتعلق بمحاضر الحجز والعينات المحجوزة بأختامها، بعد أن أكد ممثلها في الجلسة أن الملف يوجد على حالته كما هو مضمن أمام الهيأة.

وأثار الدفاع كذلك عدم احترام مدة الحراسة النظرية، على اعتبار أن ما هو مضمن في المحاضر لا يمثل الحقيقة، بعد أن أفاد شاهدان أن “ولد الخريبكي” تم اعتقاله الجمعة مساء وليس في التاريخ المضمن في المحضر. ومن المحتمل أن ترد النيابة العامة على تلك الدفوعات قبل أن تنتقل الهيأة إلى مناقشة ملف إمبراطور الخمور الملقب بولد الخريبكي، المتابع وشريكيه في حالة اعتقال، بحيازة مشروبات فاسدة ومزيفة وعرض منتوجات تشكل خطرا على صحة الإنسان، وترويج المشروبات الكحولية دون ترخيص، وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

وسبق للنيابة العامة أن أدلت في جلسة سابقة، بمحضر إتلاف الخمور المحجوزة في مستودعات ولد الخريبكي، ومحضر الخبرة الصادر عن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية بشأن العينات المحجوزة.

وجاءت الإطاحة بإمبراطور الخمور المغشوشة وشريكيه، إثر عملية الأيادي النظيفة “باكسيس” التي قادها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والتي تم خلالها حجز كميات مهمة من الخمور بعدد من المدن. وكانت البداية من البيضاء وبني ملال وخريبكة ووادي زم، التي حجزت فيها مليون قنينة خمور و203.016 طابعا ضريبيا بالإضافة إلى مبلغ مالي يقارب 10 ملايين درهم، وفتحت إثرها أبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للتحقق من الأفعال والمخالفات المنسوبة لمسيري محلات لبيع المشروبات الكحولية، الذين يشتبه في حيازتهم لمنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية.

ومكنت الأبحاث من الإطاحة ب”ولد الخريبكي”، الذي تمت مداهمة مستودعاته، وحجز تلك الخمور، وأثناء الاستماع إليه حاول تبرير وجود عدد من “الفينييت” التي وجدت دون سند، إضافة إلى خمور لا تحمل الملصقات الضريبية، ونفي وجود خمور منتهية الصلاحية، رغم أن المعاينات الأولية التي باشرها ضباط الشرطة القضائية أكدت أن كميات من المشروبات الكحولية المضبوطة كانت تحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، وأن البعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية إزاء الجمارك، إلا أن تلك التصريحات لم تكن مبررة بشكل قانوني، الشيء الذي استوجب متابعته.

كريمة مصلي