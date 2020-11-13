فدرالية النقل السياحي تحتج

تستعد الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية نهاية الأسبوع الجاري، أمام عدد من المؤسسات البنكية في مجموعة من المدن، من بينها مراكش وأكادير وفاس وزاكورة وورزازات ووجدة، للمطالبة بإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بسبب أزمة “كورونا”، حسب ما أكده محمد بنمنصور، الكاتب العام للفدرالية، في اتصال مع “الصباح”.

وتطالب الفدرالية بتفعيل قرار تأجيل سداد ديون المقاولات العاملة في قطاع النقل السياحي، والذي ترفض البنوك تنفيذه بدون فرض أسعار فائدة غير معروفة، كما تطالب الفدرالية بتمديد أجل سداد الديون إلى 31 دجنبر المقبل، في الوقت الذي لم تتمكن المقاولات من الاشتغال في ظل استمرار الأزمة وإغلاق الأسواق السياحية بسبب تفشي الموجة الثانية من فيروس “كورونا”. وأوضح بنمنصور، في الاتصال نفسه، بأن البنوك تطالب المهنيين يوميا بتسديد مستحقاتهم، بطريقة مذلة أحيانا كثيرة، كما تقوم بابتزازهم من خلال جعلهم يوقعون على استمارات لا ذكر فيها لنسبة الفوائد المترتبة عن التأجيل، ضاربة بعرض الحائط، ما تم إقراره في العقد البرنامج الذي تمت المصادقة عليه، خاصة البند المتعلق بسداد القروض البنكية.

ودعا بنمنصور، الجهات الوصية، إلى الضغط على المؤسسات البنكية، من أجل حثها على تفعيل التوصيات والتدابير الخاصة بإنقاذ المقاولات وحمايتها من الإفلاس.

نورا الفواري