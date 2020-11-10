عباس: وفاة صائب عريقات “خسارة كبيرة” لفلسطين وشعبها

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي توفي الثلاثاء عن 65 عاما، معتبرا وفاته “خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا”.

وقال عباس في بيان النعي إن “رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية”. وكانت الرئاسة الفلسطينية اعلنت الثلاثاء وفاة عريقات في مستشفى داخل اسرائيل عقب اصابته بكوفيد-19.

وكان مصدر في الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء أعلن وفاة أمين سر منطمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات (65 عاما) في مستشفى هداسا الاسرائيلي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس “تأكدت وفاة صائب عريقات في مستشفى هداسا اليوم،وسيتم الان ترتيب جنازته”. وكان عريقات الذي خضع سابقا لعملية زرع رئة ادخل المستشفى في 18 أكتوبر.