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تسجيل 4596 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4245 حالة شفاء، و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 256 ألف و781 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 209 ألف و801 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4272 حالة.
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