الرجاء يغادر دوري أبطال إفريقيا

لحق الزمالك المصري بمواطنه الأهلي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي بالفوز عليه 4-1 الأربعاء في القاهرة في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل التونسي فرجاني ساسي (61) ومصطفى محمد (85 و88) وأشرف بنشرقي (90+1) أهداف الزمالك، والكونغولي بن مالانغو (47) هدف الرجاء.

وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا، ولحق بالأهلي الذي كان تخطى الوداد البيضاوي بالفوز عليه 2-صفر ذهابا في الدار البيضاء، و3-1 إيابا في القاهرة.

وتقام المباراة النهائية في 27 نونبر الحالي في مصر، علما بأنها المرة الأولى التي تجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.