فك لغز جريمة قتل بالبيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي من فك لغز واقعة العثور على جثة امرأة في الاربعينيات من عمرها بدوار لهلالات الأسبوع الماضي، وألقت القبض على المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، و أمر الوكيل العام باستئنافية البيضاء اليوم ( الاربعاء) بإجراء عملية تمثيل وقوع الجريمة، إذ كان المشتبه فيه على علاقة غير شرعية بالضحية ودخل معها في مشاداة و شجار يوم وقوع الجريمة، وكانت ترتدي حينها منديلا، ما دفعه إلى مسكها منه ولفه على عنقها إلى أن سقطت أرضا، وواصل عملية خنقه لها إلى أن فارقت الحياة ويغادر مسرح الجريمة، الذي يقطن غير بعيد عنه رفقة زوجته وأولاده.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بمديونة من إلقاء القبض على المشتبه فيه بمدينة الجديدة ،سيما بعد جمعها لمجموعة من المعطيات بخصوص علاقة الضحية بعدد من الأشخاص، وكان عدد من المواطنين يعرفون علاقتها غير الشرعية مع المشتبه فيه، ما جعل المحققين يجمعون أكبر عدد من المعطيات ويتمكنون من اعتقال المشتبه فيه، ويعترف بارتكابه الجريمة وعلاقته غير الشرعية بالضحية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الضحية كانت تقطن بتجزئة الوفاء بالدروة، بينما يقطن المشتبه فيه بدوار لهلالات غير بعيد عن مسرح الجريمة، ويعمل بمصلحة النظافة بجماعة المجاطية أولاد الطالب.

سليمان الزياني (مديونة)