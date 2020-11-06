كورونا خارج السيطرة بالناظور

دقت رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن بالناظور ناقوس الخطر بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها مرضى كوفيد 19 بإقليم الناظور، خاصة في ظل ارتفاع عدد المصابين وصعوبة توفير الخدمات العلاجية للجميع من قبل المستشفى الإقليمي الوحيد.

وطالبت الرابطة خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بالتدخل العاجل بعد عجز المستشفى الإقليمي الحسني عن تقديم خدمات طبية لمرضى كوفيد 19 بسبب الضغط الكبير، الذي يعانيه وتوافد المصابين من جميع أنحاء الإقليم.

وحذرت الرابطة في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة من العجز، الذي يعرفه المستشفى الإقليمي نظرا لتجاوز الأقسام المختصة قدرتها الاستيعابية وعدم قدرة الطاقم الطبي على مواكبة الحالات المصابة بكوفيد 19 وصعوبة تقديم الرعاية الطبية، نظرا للعدد المتزايد يوميا.

وفي ظل الوضع الذي بات خارجا عن السيطرة، فإن مصلحة الحجر الصحي أصبحت ممتلئة عن آخرها، كما أن بعض مرضى كورونا يفترشون الأرض، ولم يعد مكان شاغر للحالات الجديدة، التي يطلب من أصحابها البقاء في منازلهم.

وسجلت الرابطة النقص الكبير في التجهيزات الطبية والأوكسجين والأدوية المعتمدة في البروتوكول العلاجي (مضادات حيوية، كلوروكين، فيتامينات…)، إضافة إلى أن قسم المختبر المعتمد في تحليلات كوفيد 19 يعاني أعطابا، إذ يتوقف الجهاز عن العمل بين الفينة والأخرى.

أمينة كندي