الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 3256 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3014 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 215 ألف و294 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 177 ألف و925 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3625 حالة.

الدار البيضاء سطات 1377

الرباط سلا القنيطرة 584

الشرق 330

سوس ماسة 253

مراكش أسفي 180

طنجة تطوان الحسيمة 176

بني ملال خنيفرة 156

فاس مكناس 88

درعة تافيلالت 63

كلميم واد نون 31

الداخلة وادي الذهب 18

العيون الساقية الحمراء