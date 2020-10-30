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الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 3256 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3014 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 215 ألف و294 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 177 ألف و925 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3625 حالة.
الدار البيضاء سطات 1377
الرباط سلا القنيطرة 584
الشرق 330
سوس ماسة 253
مراكش أسفي 180
طنجة تطوان الحسيمة 176
بني ملال خنيفرة 156
فاس مكناس 88
درعة تافيلالت 63
كلميم واد نون 31
الداخلة وادي الذهب 18
العيون الساقية الحمراء