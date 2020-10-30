الكاف تعلن عن توقيت مباراة الزمالك والرجاء

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أنه تمت إعادة جدولة المقابلتين المتبقيتين من دوري الأبطال لهذا الموسم، بحيث تقام مباراة نصف النهائي (إياب) بين ناديي الزمالك المصري والرجاء البيضاوي يوم الأربعاء رابع نونبر المقبل.

وأبرزت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هذه المباراة ستقام في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي بملعب القاهرة الدولي.

وبخصوص المباراة النهائية للبطولة، والتي ستجمع الفائز في مباراة الزمالك والرجاء، بنادي الإهلي المصري، فستقام بملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 27 نونبر المقبل على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان بأن تأجيل المباراتين تم بناء على طلب السلطات المصرية ووفقا للبروتوكول الدولي الخاص بكوفيد 19.

وضمن الأهلي مقعدا في المباراة النهائية عقب تغلبه ذهابا وإيابا على الوداد البيضاوي بمجموع 5 أهداف لهدف واحد، بينما يسعى الرجاء لتدارك تأخره في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدف دون رد لبلوغ النهائي.